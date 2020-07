Recomendado para você : Anitta posa abraçada com suposto novo affair em jantar na Croácia

Anitta curtiu muito o final de semana com o suposto novo affair! Após postar um vídeo de jantar com ele, Anitta posou bem ao lado do gato.

O nome dele? Lucas Omulek. Ele é francês e artista plástico; além disso, tem sido visto curtindo muito a viagem para a Croácia com a brasileira.

No clique, a cantora, que se separou recentemente de Gui Araújo, aparece com um vestido longo decotado e mandando beijo para a câmera. No entanto, ela ganha um abraço carinhoso do gato.

A foto foi tirada em Hvar no sábado, 25, e ainda mostra outros amigos de Anitta, como Lary Bottino e Lili Am.