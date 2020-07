Recomendado para você : Filme A Barraca do Beijo 3 é confirmado pela Netflix em 2021

Se você é fã do filme A Barraca do Beijo, sua semana vai começar com o pé direito, viu? Apenas alguns dias após o lançamento de A Barraca do Beijo 2, na Netflix, Joel Courtney anunciou durante uma conversa com fãs, que a 3 sequência do filme vem em 2021 e que eles já terminaram as gravações.

"Foi o segredo mais difícil de guardar", revelou Joey King, estrela principal do romance estrelado também por Maisie Richardson-Sellers, Taylor Zakhar Perez e Meganne Young.

Além disso, eles também deram alguns spoilers, como a direção do longa, que será feita por Vince Marcello, e a volta dos atores principais, King, Courtney, Richardson-Sellers, Zkhar Perez Young, Molly Ringwald e Jacob Elordi.