Irmã e ex-marido de Naya Rivera fazem tributo à atriz

No dia 13 de julho, a atriz de Glee teve sua morte confirmada pelas autoridades cinco dias após desaparecer no lago Piru, na Califórnia. No dia seguinte, o médico legista do condado de Ventura determinou que a causa da morte de Naya foi um afogamento acidental.

No dia 8 de julho, Naya e seu filho de 4 anos fizeram uma viagem ao lago artificial, no entanto, seu filho foi encontrado sozinho no barco que a estrela alugou naquele dia.