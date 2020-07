Kanye West pede desculpa à Kim Kardashian: "Por favor me perdoe"

Kanye West mandou mensagem para esposa Kim Kardashian nesse sábado, 25. Após fazer revelações polêmicas sobre a família no Twitter, Kanye pediu perdão à Kim.

"Eu gostaria de me desculpar com minha esposa Kim por tornar público algo que era um assunto privado", escreveu o dono da Yeezy no Twitter. "Eu não a protegi assim como ela tem me protegido".

"Para Kim eu quero dizer que eu sei que eu te machuquei. Por favor, me perdoe. Obrigado por sempre estar lá por mim", finalizou.

Kim ainda não se pronunciou sobre as mensagens do marido.

O pedido de desculpas surge cinco dias depois do rapper ter postado mensagens sobre ela, sua sogra Kris Jenner e outros membros da família Kardashian-Jenner.

"Vocês todas tentaram me internar", escreveu ele.