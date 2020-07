Bianca Andrade é processada em R$ 500 mil pela Rede Globo

Bianca Andrade, que fez as pazes com Rafa Kalimann, está sendo processa em R$ 500 mil pela Rede Globo. Segundo o Notícias da TV, Bianca teria omitido que assinou contrato com outro reality show quando entrou para o Big Brother Brasil 20.

A blogueira fazia parte do elenco do Soltos em Floripa, da Amazon Prime e pela quebra de acordo, terá que se resolver com a emissora na Justiça.

Segundo o veículo, que teve acesso aos documentos, a Globo alega que Bianca não cumpriu com a cláusula de exclusividade do seu contrato.