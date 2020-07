O que realmente está rolando entre Danna Paola e Sebastián Yatra?

Danna Paola e Sebastián Yatra deram o que falar nos últimos meses. Muitos fãs acreditam que Danna e Sebastián estão vivendo um romance!

Diversos rumores sobre a atriz de Elite ter sido o pivô do fim do relacionamento do colombiano e TINI surgiram na mídia. O cantor e a argentina pareciam pra lá de felizes juntos e surpreenderam com o término repentino.

O rompimento aconteceu durante o isolamento social devido ao coronavírus e os internautas suspeitaram que a mexicana estaria envolvida; após ela deixar suas curtidas nas fotos de Yatra e ter várias supostas trocas de mensagens.

Alguns dizem ainda que Danna deixou de seguir TINI no Instagram, acalorando ainda mais os rumores. Depois, a atriz chegou a fazer uma chamada de vídeo com o cantor e precisou se explicar durante uma live.