Fãs acreditam que Taylor Swift revelou nome da 3ª filha de Blake Lively

O E! News tentou contato com os representantes do casal e da cantora, mas não obteve respostas. No entanto, vale lembrar que as duas estrelas são amigas e a musa dos palcos não deixaria essa homenagem passar batida!

Também não seria a primeira vez que as filhas de Blake e Ryan apareceriam nas músicas de Taylor. Em 2018, James teve sua doce voz creditada em Gorgeous.

Embora os papais não tenham falado sobre a teoria dos fãs, o ator divulgou o novo álbum da loira. Seria ele um papai orgulhoso?