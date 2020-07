Fernanda Nobre conta por que decidiu ter casamento aberto

A estrela então tocou em um ponto que preocupa muitas pessoas que entram em relações abertas.

"E é claro que eu tenho medo que o outro se apaixone por alguém. Mas a gente também não tem medo disso numa monogamia? Você vai trabalhar com alguém, seu marido vai pra um novo escritório cheio de gente interessante, ou o contrário", revelou. "Claro que você está mais aberto que isso aconteça, mas ao mesmo tempo você também tá muito ligado no outro, porque tudo pode. Se você está com o outro é porque realmente quer".

"Não está me fazendo de trouxa, sabe? Parte do princípio disso", afirmou.