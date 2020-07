Atriz fala sobre romance com Junior Lima nos bastidores de série

Bruna Thedy, que interpretou Ritinha, na série Sandy e Junior, da Globo, falou sobre o romance que viveu com Junior Lima. Segundo Bruna, ela e o cantor ficaram por cerca de um ano nos bastidores do programa.

"A gente ficou no primeiro ano do programa. Descobriram na época, e eu não sei como. Porque era superescondido. Começaram a me ligar, foi uma situação. Eu, com 16 anos, não sabia como lidar", admitiu ela.

"Me ligou a editora da revista Capricho dizendo que ia publicar de qualquer jeito, e me perguntou se a gente estava namorando. Eu disse: 'Não, não. A gente ficou'".

A atriz ainda revelou que tinha que lidar com os rumores sobre o cantor na época: "Virou um escarcéu, porque tinha toda essa coisa por trás do Ju. Uma hora ele era gay e na outra ficava com todo mundo. Era fod*".