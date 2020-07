Kim Kardashian volta a filmar KUWTK com Khloé e Tristan Thompson

Kim Kardashian, que enfrenta momento difícil com o marido Kanye West, está ativa no trabalho. Nessa quarta-feira, 22, Kim foi flagrada filmando o reality Keeping Up With the Kardashians.

Segundo fotos do Daily Mail, a estrela foi vista com sua irmã Khloé Kardashian e Tristan Thompson junto a uma equipe gravando o programa.

"Kim, Khloé e Tristan passaram a tarde filmando em uma casa em Malibu", contou uma fonte do E! News. "O clima era leve e divertido. Você não perceberia que há algo acontecendo com Kim. Ela tinha um grande sorriso no rosto e estava dando risada com Khloé... Kim foi muito profissional e focada".

No entanto, de acordo com uma segunda fonte, "Kim colocou um sorriso no rosto quando as câmeras estavam ligadas para ser profissional, mas quando elas desligaram, ela claramente tinha muita coisa em mente e estava no celular claramente lidando com as questões em casa".

E se você está curioso, essas questões não serão mostradas na TV: "A saúde mental de Kanye e como ela está lidando atualmente com isso em casa estão completamente fora dos limites e nada disso está sendo filmado para o programa. Kim está tomando muito cuidado com as informações que são compartilhadas com o público para proteger seus filhos e sua família e não irá permitir que isso seja usado como história em seu reality".