Por que Kim Kardashian e suas irmãs "se afastaram" de Larsa Pippen

Kim Kardashian, que enfrenta momento difícil com o marido Kanye West, acaba de ser envolvida em mais uma polêmica. Os fãs notaram que Kim não está mais seguindo no Instagram sua amiga de longa data Larsa Pippen, que era presença constante na vida das irmãs Kardashians.

Além da estrela, suas irmãs Kourtney Kardashian e Khloé Kardashian também não acompanham mais Larsa em suas redes sociais. Pippen, que é conhecida por sua relação de idas e vindas com a estrela da NBA Scottie Pippen e pelo reality The Real Housewives of Miami, também deixou de seguir o trio.

Uma fonte que está a par de toda situação, contou ao E! News que as mulheres simplesmente se afastaram e estão priorizando suas respectivas famílias.

"As amigas naturalmente se separaram por um tempo porque a vida acontece, Kim está focada em assuntos em casa—manter Kanye saudável, seus quatro filhos, faculdade de Direito e seus negócios", revelou a fonte.

"Elas estão em momentos diferentes em suas vidas e não são tão próximas como costumavam, mas não guardam nenhum sentimento ruim e ainda permanecem em contato".