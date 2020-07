Kanye West vai às compras após receber apoio em Wyoming

Kanye West foi fotografado na tarde de quarta-feira, 22, em Wyoming, depois de estar na mira dos holofotes por suas postagens no Twitter. Kanye saiu com o seu amigo, Damon Dash, para algumas tarefas na cidade de Cody.

Segundo uma testemunha ocular, o rapper visitou um banco e um supermercado Walmart, onde comprou mochilas e roupas de crianças.

"Kanye parecia gostar da experiência de compras", compartilhou uma fonte ao E! News. "Ele conversou com Damon o tempo todo e teve a companhia dele durante o tempo todo".

O informante explicou ainda que ninguém reconheceu o cantor, já que ele e mais pessoas usavam máscaras por conta da pandemia do coronavírus. No entanto, o marido de Kim Kardashian retirou o acessório e foi clicado com um moletom azul, jeans rasgados e um par de tênis Yeezy.

A aparição de Kanye vem depois das notícias do E! News sobre o apoio de sua equipe enquanto ele se prepara para lançar um novo álbum na sexta-feira, 24.