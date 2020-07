Conheça Rosa Luz, apresentadora do Transinformation, de Born To Fashion

View this post on Instagram

Essa foto já circulou tanto por aí e só agora percebi que eu nunca tinha postado no feed. 🌍☀️💞 Ela foi feita em 2016 pensando qual o lugar das #travestis e pessoas #trans nas artes visuais e, consequentemente, na vida. Quantas travestis você conhece, convida pra sua casa? Essa foto também ilustrou o evento de estreia do livro "E se eu fosse Puta?" da @amoiramara em Brasília, onde debatemos ao lado de @ariaritap sobre qual nosso lugar nas artes e a importância de proporcionalidade nos espaços institucionais. 🌱 Também foi exposta no Museu da República na exposição "Limiar de Lugar Algum". Daí teve a co-curadoria da @monstraerratik no @pacodasartes, que me convidou pra integrar a mostra ”Não podemos construir o que não podemos imaginar primeiro”😍 depois capa da @revistaselect, entre outras exposições incríveis. Agora ela tá na exposição plural 24h no @museudadiversidade ate sábado, na estação República, corre la 💕🌷 . . Vlw @madukrasny e @lyv_x que me ajudaram na pré produção dessa obra! 👑🥂☝️🏾 . . Esse ano ainda tem exposição no @mamoficial e se pa no @masp hein Kkkkkkkkkk #trans #artesvisuais #travesti y é Nois . . . #Repost @revistaselect • • • • • • Rosa Luz está entre os artistas que participarão do 36º Panorama da Arte Brasileira do Mam! 👊🏿 Luz estampou a capa da edição Gênero da seLecT e seu trabalho está à venda em nosso estande na SP-Arte 2019. Que tal uma visitinha para conhecer? #rosaluz #panoramadaartebrasileira #mamsp #sparte2019 #sparte #revistaselect #art #arte