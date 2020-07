Luana Piovani reflete sobre brigas públicas com Pedro Scooby

View this post on Instagram

Mother of three. Mother of twins. Mother of an amazing skater @domzuko Mother of me. Mother of my wings. #amordemae❤️ #meubolotatranscende #meulaçodefita🎀 #bempaulnewman #meuspintim🐣🐣🐣 #novociclo @dechelles 2020 #vemnimimverao☀️