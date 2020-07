Whindersson Nunes aparece em clima romântico com novo affair

Whindersson Nunes está com novo affair? Parece que sim! Após o fim do casamento com Luísa Sonza, Whindersson foi visto em clima romântico com uma estudante de 21 anos.

O nome dela é Marina Lina! A jovem é natural de Blumenau, Santa Catarina, e cursa Engenharia Civil.

Os dois foram vistos abraçados e de mãos dadas durante uma viagem no Ceará. O vídeo do flagra foi publicado por uma empresa de passeios no dia 11 de Julho.

No registro, Marina está sentada em uma mesa, com outras pessoas, enquanto é abraçada pelo humorista de 25 anos.