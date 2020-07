Aricia Silva sobre polêmica com Arthur Aguiar: "Fui acusada injustamente"

Além disso, a modelo afirmou que a família se chateou com todas as acusações.

"Olha, talvez se fosse uma mulher com o psicológico não tão forte como eu tenho – eu tenho um lado emocional forte e preparado – ela não iria aguentar, iria sofrer bastante. Eu perdi muito e fui acusada injustamente de coisas que eu não fiz e como eu não me posicionei, fiquei quietinha, as pessoas ficaram com o julgamento de uma coisa que eu não sou".

"A minha família ficou muito chateada e a minha mãe sofreu demais com os ataques nas redes sociais. Nós fomos muito vítimas dessa ‘era do cancelamento' e é muito triste, é muito pesado. Mas eu olho isso tudo com fé para poder dar a volta por cima. Não fui desmascarada, não errei e não estou consertando nada, mas procuro sempre ver o lado bom das coisas", finalizou a musa.