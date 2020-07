Meek Mill respondeu tweet de Kanye sobre seu encontro com Kim Kardashian?

Meek Mill parece ter se pronunciado sobre tweet de Kanye West envolvendo seu nome. Nessa quarta-feira, 22, Kanye escreveu uma série de posts, e em um deles citou encontro de Meek com sua esposa Kim Kardashian.

"Tenho tentado me divorciar desde que Kim se encontrou com Meek no Waldorf para falar sobre 'reforma prisional'", disse ele. "Meek é meu cara e foi respeitoso. Kim estava fora da linha".

Kardashian e Mill se encontraram em um restaurante em Waldorf Astoria Beverly Hills no ano passado, onde eles se juntaram à filantropista Clara Wu Tsai para discutir a reforma prisional. Tsai e Mill também são parceiros fundadores da Reform, ao lado de Van Jones, que também trabalhou com Kim em sua organização #Cut50.

Mais tarde no mesmo dia, Meek parece ter se referido ao tweet de Kanye e disse: "Essa merd* é uma mentira".