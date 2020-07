Como está casamento de Kim Kardashian e Kanye West após comentários de divórcio

Segundo a fonte, Kanye não falado ou visto a estrela de Keeping Up With the Kardashians, "porque ele acha que ela vai tentar comprometê-lo".

"As coisas estão muito ruins entre eles agora e Kim se sente derrotada e desamparada. Kanye não acha que ele precisa de ajuda. Ele tem muitos amigos que estão cuidando dele".

Além do comediante Dave Chappele, que foi visitá-lo no Wyoming, o grupo de amigos ainda incluem o empresário Bu Thaim, e os músicos Don C, John Monopoly e Damon Dash. Eles estão tomando medidas para ajudá-lo e priorizando sua segurança. Nessa quarta-feira, 22, o rapper foi avaliado por um médico, que determinou que ele não precisava de uma hospitalização imediata.

E sobre os recentes comportamentos de Kanye, a fonte diz que é devido a sua "superestimulação" no trabalho em "projetos muito criativos" como sua música.