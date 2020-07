Erasmo Viana defende retorno de Gabriela Pugliesi ao Instagram

"Ela já era uma referência na rede social como uma influenciadora para as pessoas terem uma vida melhor, a se cuidarem e se alimentarem melhor", seguiu ele na rede social. "Todo mundo na Internet tem seu propósito, sua causa, seja a LGBTQ, racismo, finanças, o que for. A Gabriela sempre teve o objetivo de levar a qualidade de vida para as pessoas".

"O tanto de vida que ela mudou é impressionante. Não dá para você apagar a história de uma pessoa por causa de um erro", finalizou o rapaz, acrescentando que os internautas não vão conseguir "cancelar" sua esposa.