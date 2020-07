Kim Kardashian se manifesta sobre a saúde mental de Kanye West

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 22, Kanye foi às redes sociais para postar uma série de mensagens sobre sua esposa e Kris Jenner. Em um de seus tweets, ele afirmou que ambas tentaram, com dois médicos, colocar em um lugar isolado por três dias.

"Estou tentando me divorciar desde quando Kim se encontrou com Meek [Mill] no Waldorf pela ‘reforma da prisão'", escreveu o rapper, referindo-se a uma cúpula de justiça criminal, em novembro de 2018, com a participação de sua esposa e de Meek Mill em Nova York.

"Meek é meu homem e foi respeitoso. Esse é o meu parceiro", continuou Kanye. "Kim estava fora de si".