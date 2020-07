Jamie Lynn Spears defende Britney Spears de comentários sobre saúde mental

Jamie Lynn Spears deixou claro que nunca vai discutir a saúde mental de Britney Spears sem a permissão dela. Na tarde de terça-feira, 21, Jamie foi ao Instagram para comentar especialmente o transtorno bipolar e o motivo de não falar sobre os problemas de Britney.

A estrela de Zoey 101 compartilhou a captura de tela de uma declaração de Halsey e outros artistas, que pediam "simpatia" por aqueles que lutam com problemas de saúde mental.

"Se você lida com doenças mental ou se preocupa com alguém que lida com doenças mentais, sabe como é importante respeitar a situação com privacidade para a pessoa e para a família que tenta proteger seus entes queridos, não importa como isso pode parecer para o público e, como público, nós devemos aprender a fazer o mesmo", escreveu ela.

Muitos acharam que Jamie estava se referindo à irmã mais velha e um deles fez a pergunta: "E a doença mental ÓBVIA de sua irmã? Por que você não fala sobre isso?". Então, a musa deu a sua resposta!

"Você não tem o direito de presumir nada sobre a minha irmã, e eu NÃO tenho o direito de falar sobre a saúde e os assuntos pessoais dela. Ela é uma mulher forte, durona e imparável, e essa é a única coisa que é ÓBVIA", disse a estrela, segundo as capturas de tela compartilhadas pelo Comments by Celebs.