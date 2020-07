Mayra Cardi ri da ideia para Arthur Aguiar montar curso de sedução

Por sua vez, o ator se defendeu das críticas e, em entrevista a Leo Dias, contou estar arrependido de todas as traições.

"A maior lição, em primeiro lugar, é nunca mais me trair. Porque acho que, quando eu traio outra pessoa, eu já me traía. Qual foi meu propósito? Qual foi minha vontade de estar ali com aquela pessoa? Você está com alguém por algum motivo, porque você quer estar com alguém. Ninguém te obrigou a estar com aquela pessoa. A partir do momento em que eu traio outra pessoa, a primeira pessoa que eu traí fui eu. Depois, não trair o outro. Nunca mais fazer uma pessoa sofrer por minha causa", alegou o artista.