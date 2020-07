Como Kim Kardashian está tentando ajudar Kanye West

"É um jogo de espera", explicou a fonte do E! News. "Kim espera que ele saia desse episódio e seja capaz de conseguir ajuda".

Nos últimos anos, Kanye tem sido aberto sobre suas batalhas com a saúde mental. O rapper e designer foi hospitalizado em 2016 e mais tarde falou sobre seu transtorno bipolar na série de David Letterman, na Netflix, My Next Guest Needs No Introduction.

"O que eu quero dizer sobre a coisa bipolar é que tem a palavra 'bi' nela, que dá a ideia de, tipo, personalidade dividida. Bem, isso funciona pra mim porque eu sou do signo de gêmeos, mas quando você aumenta isso, expressa mais sua personalidade", explicou em maio de 2019.

"Você se torna quase mais adolescente em sua expressão ou em várias situações. Essa é minha experiência específica que eu tive ao longo dos anos, porque eu somente fui diagnosticado há dois anos", disse ele.