Suposto namorado de Gugu lamenta 8 meses da morte do apresentador

Thiago Salvático, suposto namorado de Gugu Liberato, lamentou 8 meses da morte do apresentador. Através de post no Instagram, Thiago relembrou a memória do astro da TV.

"8 meses", escreveu ele acompanhado de um emoji de coração partido. No clique eles aparecem sorridentes durante uma de suas viagens, em meio à neve, na Lapônia, na Finlândia.

Nos comentários, os seguidores do chef de cozinha lamentaram sua perda. "Que foto linda. Sorriso aberto do Gugu. Acho que nunca o vi na TV com um sorriso tão franco", disse uma usuária da rede. "É tão triste ver uma pessoa que podia ter vivido uma vida plena de felicidade mas por vários motivos não o fez. Aproveitem a vida enquanto é tempo", escreveu outro internauta.