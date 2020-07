Recomendado para você : Bruno Gagliasso posa com Zyan e revela: "Papai ajuda a arrotar"

Bruno Gagliasso tem ajudado muito na criação do recém-nascido com Giovanna Ewbank! Depois de se declarar em foto para filho e esposa, Bruno publicou novo clique com o pequeno Zyan no colo.

Em seu Instagram, o ator postou uma selfie, em preto e branco, da qual aparece com o terceiro herdeiro nos braços.

"Mamãe cuida do mamá e papai ajuda a arrotar!", brincou ele na legenda. "E os irmãos tocando o terror".

Zyan chegou ao mundo no dia 8 de Julho. O casal também é pai de Titi, de 7 anos, e Bless, de cinco. Fofos!