Karol Pinheiro dá à luz seu primeiro filho com Arthur Pezzi

Karol Pinheiro se tornou mamãe! Na madrugada desta terça-feira, 21, Karol fez a alegria dos fãs ao anunciar que deu à luz seu primeiro filho.

A influenciadora digital cliques do parto e com o pequeno Manuel, do casamento com Arthur Pezzi, em seu colo no Instagram.

"Foram 10 horas em trabalho de parto. Foram 10 centímetros de dilatação. Foram 10 minutos para complicações e uma cesárea de emergência", iniciou ela.

"Manuel chegou ontem me provando o valor de ressignificar. Manuel chegou me mostrando o que é amar!".