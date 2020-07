Fernando Zor, ex de Maiara, estaria flertando com Gabi Martins

Parece que Fernando Zor já está querendo fazer a fila andar depois do término do seu namoro com Maiara. Segundo o jornal Extra, Fernando estaria flertando com ninguém menos que Gabi Martins.

De acordo com o veículo, o sertanejo não segue a ex-BBB no Instagram para tentar disfarçar as investidas na loira.

Segundo fontes do jornal, o motivo da mais recente separação entre Fernando e a dupla de Maraisa foi um comentário deixado pelo próprio cantor em uma das fotos de Gabi na rede social.

Maiara teria visto o elogio e não teria gostado da aproximação virtual entre eles.