Gabriela Pugliesi volta ao Instagram após críticas por dar festa na quarentena

Apesar de ter sido "cancelada" pela internet na época, a influencer diz que aprendeu com seu erro.

"Porque na vida, quando a gente não se coloca nunca como vítima e sim como responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida a gente não só compreende a dor como aprende com ela. E também com as pessoas que causaram essa dor. Tudo vira aprendizado".

Ela também ressaltou as perdas que teve após a polêmica, como contratos de trabalho.

"Eu perdi uma boa parte da minha paz, perdi alegria, perdi trabalho, como vocês sabem, perdi a confiança de vocês. Mas de tudo isso, o que eu mais perdi foi a mim mesma", revelou.