Anitta confirma fim do namoro com Gui Araújo: "Estou solteira"

Anitta confirmou o término do relacionamento com Gui Araújo. Em entrevista a Laura Tobón, para o Pop Talks do E! Latin America, Anitta disse que está solteira após o fim do namoro com Gui.

No bate-papo de segunda-feira, 20, a cantora, que segue focada no novo álbum, respondeu às diversas perguntas dos fãs nos comentários.

"Ai Deus, sabia que essa [pergunta] viria. Sim, estou solteira", contou a musa.

"Parece que eles são muito fãs, porque perguntaram muito dele", disse Laura, que ouviu da brasileira: "Eu sei, eu estava certa que essa seria a pergunta mais rápida de todas. Sim, estou solteira".