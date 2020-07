Amber Heard diz que Johnny Depp a acusou de ter caso com DiCaprio e Tatum

Nos nove dias anteriores ao julgamento, Depp alegou que era Heard a agressora no relacionamento. Essas alegações foram apoiadas por depoimentos de funcionários atuais e antigos da dupla, mas Heard alegou que quaisquer atos de violência que ela está sendo acusada foram realizados em "legítima defesa". No depoimento de testemunha, ela disse sobre esses casos: "Às vezes eu senti raiva e houve momentos em que, sim, perdi a calma com Johnny em nossas brigas, em nossos argumentos".

De acordo com a NBC News, esse foi o primeiro de três dias de audiência, durante os quais o tribunal a interrogará sobre as 14 alegações de violência doméstica contra Depp. A editora do The Sun confia no testemunho da estrela de Aquaman como defesa para a matéria de abril de 2018.

O julgamento deve terminar no final da próxima semana.