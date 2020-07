Pyong Lee faz tour pela mansão da família e impressiona fãs

Durante a tour, Pyong relembrou seu início humilde.

"O primeiro lugar que eu morei sozinho, sem saber como eu ia pagar as contas, era do tamanho desse escritório. O banheiro era bem menor que isso e a cozinha já era do lado da cama. Era um flat que era uma coisa só", disse ele.

"Nessa época eu vim gravar com Celso Portioli, e quando eu conheci Alphaville, eu nem sabia que existia uma região assim, e eu decidi, um dia eu vou morar por aqui. E um ano depois eu mu mudei para o mesmo condomínio do Celso Portiolli, e agora estou em outro", celebrou ele.

"Eu perdi o meu pai e minha mãe cedo, trabalhei desde muito novo. Era muito improvável eu chegar onde cheguei hoje. Então é possível você realizar todos os seus sonhos e objetivos. O importante é a ação", aconselhou ele.