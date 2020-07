Larissa Manoela revela que já perdoou traições: "Em vários momentos"

Larissa Manoela se abriu sobre seus antigos relacionamentos. Em novo vídeo de Matheus Mazzafera, divulgado no domingo, 19, Larissa revelou que já perdoou várias traições no passado.

A atriz de 19 anos namora Leo Cidade desde 2017; mas já viveu romances com João Guilherme, Thomaz Costa e Matheus Chequer.

"Eu não me arrependo de nada do que eu vivi porque me fez ser quem eu sou hoje", disse a estrela, que contou ter sido traída "em vários momentos".