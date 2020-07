Danna Paola e Sebastián Yatra causam furor com "beijo" no Tik Tok

Danna Paola e Sebastián Yatra estão dando o que falar! Após trocar mensagens divertidas no Twitter, Danna e Sebastián deram um "beijo" no Tik Tok. Amamos!

Mesmo com os rumores de que a atriz de Elite teria sido o motivo do término do namoro do colombiano e TINI, eles estrearam a nova música No Bailes Sola. Com poucas horas de diferença, a argentina lançou Ella Dice, criando uma verdadeira batalha entre os fãs nas redes sociais.

E para a divulgação, o cantor e a mexicana fizeram um vídeo de divulgação para o Tik Tok, do qual aparecem dançando de forma sincronizada. Em certo momento, eles "se beijam" após algumas trocas de olhares.