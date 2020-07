Por que Troian Bellisario teve "ansiedade extrema" no casamento de Meghan Markle

Troian Bellisario, a eterna atriz da série Pretty Little Liars, abriu o jogo sobre sua presença no casamento de Meghan Markle e Príncipe Harry. Em nova entrevista à Stellar no final de semana, Troian revelou que estava muito ansiosa.

Para quem não se lembra, Meghan e Harry trocaram as alianças douradas em maio de 2018. E muitas celebridades marcaram presença na cerimônia do ano – ou será da década? –, como Kate Middleton, Príncipe William, Serena Williams, Idris Elba, Priyanka Chopra e George Clooney.

Além, claro, da própria Troian e seu marido, Patrick J. Adams, que co-estrelou a série Suits ao lado da atual esposa do monarca. E enquanto o dia dos noivinhos foi digno de conto de fadas, o da atriz parecia um "pesadelo".