Beyoncé divulga trailer do álbum visual Black is King

Enquanto mais detalhes do filme ainda serão revelados, a Disney adiantou que o projeto vai incluir vídeos inteiros das músicas, "Already", "Broken Skin Girl", "Mood 4 Eva" e "My Power".

Em junho, a estrela contou aos fãs sobre o álbum visual no Instagram.

"Black is King é um trabalho de amor. É um projeto de paixão que eu tenho filmado, pesquisado, e editado dia e noite no último ano. Eu dei tudo de mim e agora ele é seu. Ele foi originalmente filmado como uma peça companheira da trilha sonora de The Lion King: The Gift e tem como objetivo celebrar o espaço e a beleza da ascendência negra. Eu nunca poderia imaginar que um ano depois, todo o trabalho duro que foi colocado nessa produção serviria a um grande propósito".