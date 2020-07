Kanye West chora ao falar sobre aborto em seu 1° comício de campanha presidencial

Kanye West realizou o seu primeiro comício de campanha presidencial no Exquis Event Center em North Charleston, Carolina do Sul, no último domingo, 19. Como muitos esperavam, Kanye fez um discurso bem apaixonado e chorou ao falar de sua esposa, Kim Kardashian.

O rapper se lembrou de um momento significativo em sua vida, quando ele e a musa de Keeping Up With the Kardashians descobriram que estavam esperando a primeira filha juntos, North West. No entanto, ele admitiu que ambos pensaram em um aborto, naquela época.

"Na Bíblia diz que não matarás", disse o cantor. "Lembro-me de quando a minha namorada [na época] me ligou gritando e chorando... E eu apenas pensei: ‘Por favor, não me diga que eu passei AIDS para Kim Kardashian".