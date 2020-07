Marília Mendonça termina namoro com Murilo Huff

Os fãs começaram a suspeitar do término há alguns dias após a sertaneja apagar todas as fotos com Murilo no Instagram e parar de segui-lo. Além disso, ela não se pronunciou sobre o lançamento da nova música do namorado na última sexta-feira, 17.

"Ela não quer falar agora. É muito recente, eles têm um filho e tudo isso se torna mais complicado", disse uma produtora íntima de Marília, ao Extra.

Após polêmica, a sertaneja se pronunciou nos Stories, negando que tenha sido traída ou terminado a relação por ciúmes. "É um cara que sempre me respeitou em tudo. Nunca tivemos a prática de mexer no celular do outro, nunca existiu isso. Eu e o Murilo nos respeitamos para caramba. Tenho muito orgulho de ter meu filho com ele. Lutador, batalhador, de família", revelou.

Marília e Murilo são pais de Léo. Eles assumiram o relacionamento em maio de 2019 e anunciaram a gravidez um mês depois. "Tudo foi muito rápido e eles mal tiveram tempo para namorar direito, curtir o relacionamento", acrescentou a produtora.