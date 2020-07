Big Sean quebra o silêncio após a morte da ex-noiva Naya Rivera

"Eu aprecio e estimo tudo o que aconteceu entre nós, por me tornar uma pessoa mais sábia e melhor. Eu ainda estou digerindo [isso] e em choque. Não posso acreditar que isso seja real. Estou rezando por você e sua família e sei que você está vigiando e os protegendo. Descanse em paz, Naya", finalizou ele.

Embora Big Sean já tenha dado curtidas em homenagens à atriz, este foi o seu primeiro comentário sobre a perda de Naya.

O ex-casal se conheceu nas redes sociais, mais precisamente no Twitter; e mais tarde, o rapper participou da música de estreia dela, Sorry. Os dois começaram a namorar em 2013, ficando noivos naquele ano. No entanto, eles anunciaram o fim do romance seis meses depois.