Khloé Kardashian diz que Rob se sente "bem e confiante" após retorno às redes sociais

Rob Kardashian tem dado muito orgulho para sua família! Nesta sexta-feira, 17, Khloé Kardashian conversou com o Daily Pop e não poupou elogios ao falar de seu irmão mais novo, incluindo o fato de ele ter retornado às redes sociais e ao reality show Keeping Up With the Kardashians.

A estrela disse que ficou "muito, muito feliz" com a animação dos fãs após Rob postar algumas fotos do aniversário dela no Instagram.

"Ele e eu sempre fomos incrivelmente próximos", explicou a musa, durante um bate-papo exclusivo com Justin Sylvester. "Ele está sempre nessas coisas, nós apenas respeitamos a privacidade dele. E ele apenas, eu não sei, estava se sentindo ele mesmo, como deve ser, no meu aniversário. Ele estava bem com a gente, fazendo um vídeo dele".

"Ele é tão bonito, uma pessoa tão boa e eu, simplesmente, o amo. E eu amo que ele esteja recebendo uma resposta positiva, porque isso está o deixando mais motivado. Isso o faz se sentir muito bem e confiante. Isso é tudo o que eu quero para o meu irmão, é se sentir bem com ele mesmo".