As tragédias envolvendo o elenco de Glee

Os fãs de Glee sofrem até os dias de hoje com o fim da série de sucesso, em 2015; mas, principalmente, com as tragédias envolvendo o elenco. E não há como negar que muitos momentos tristes rolaram com os atores de Glee.

Na semana passada, a morte de Naya Rivera foi confirmada cinco dias depois de seu desaparecimento durante um passeio de barco com o filho, de quatro anos, no Lago Piru, no estado da Califórnia.

O mais impressionante é que o corpo da intérprete de Santana foi encontrado no aniversário de sete anos da morte de Cory Monteith, que deu vida a Finn.

O falecimento do ator ocorreu devido a uma overdose acidental, após a mistura de heroína e álcool. Na época, ele namorava Lea Michele, intérprete de Rachel Berry, e foi encontrado morto em um hotel de Vancouver, no Canadá.