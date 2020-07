Igor Carvalho se pronuncia sobre fim do namoro com Manu Gavassi

Igor Carvalho se pronunciou sobre o fim do namoro com Manu Gavassi. Igor foi ao Instagram e respondeu o comentário de uma seguidora sobre o término com Manu, após poucos meses de namoro.

"A Manu não sabe o homem maravilhoso que ela perdeu [emoji de coração]", escreveu uma internauta. E, então, o empresário deu sua resposta.

"Ela não perdeu, nós ganhamos e muito podendo nos conhecer e ter uma história juntos. Meu amor por ela é imenso e sempre continuará crescendo. Maturidade é uma chave importante na vida", mandou ele.