Márcio Poncio sobre comparações: "Só se formos as Kardashians pobres"

Márcio Poncio, pai de Sarah e Saulo Poncio, se abriu em entrevista a Leo Dias e falou sobre a vida em família. Durante a conversa, Márcio abordou as comparações com as Kardashians e disse que eles são a versão "pobre" das estrelas do reality show.

O pastor falou sobre a fama de ostentação que os Poncios carregam e disse que quem começou com a polêmcia foi seu filho Saulo. "Quem gerou essa repercussão na nossa vida foi o Saulo, que gostava de desfilar na noite com carros, roupa e relógios caros. Eu sou bem tranquilo, mas meus filhos gostam de viver das redes sociais. Dei uma distribuidora de cigarros para Sarah e ela não quis. Coloquei Saulo na faculdade de medicina. Eles largaram tudo para viver das redes sociais".

Ele ainda afirma que cada um dos filhos chegava a ganhar R$ 300 mil por mês com publicidades. "Mas Saulo fechava um publi de R$ 80 mil para ganhar mês que vem, ele já ia para o shopping e gastava os 80 mil. Gastava tudo que recebia e fazia o showman e com isso acabamos virando a família ostentação. Mas eu sou muito contido", revelou.