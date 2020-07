Ex-funcionários alegam que enfrentaram "ambiente tóxico" no programa de Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres se envolveu em polêmica nesta sexta-feira, 17. Ex-funcionários do programa de Ellen alegam em entrevista ao Buzzfeed, que viveram em "um abiente tóxico de trabalho" no set.

As 10 pessoas que falaram anonimamente com medo de represália, contaram em matéria publicada nessa quinta-feira, 16, que o famoso talk show diurno de Ellen DeGeneres não é o alegre programa que todos assistem em casa. Os funcionários afirmam que foram demitidos após tirar licença médica ou dias de luto, enfrentaram microagressões e foram submetidos a favoritismo pelos produtores executivos.

Nenhuma queixa foi feita especificamente à Ellen, no entanto, alguns disseram ao Buzzfeed News que foram instruídos a não falar com a apresentadora se ela estivesse no estúdio.

"As pessoas focam em rumores sobre como Ellen é má e tudo mais, mas isso não é o problema. A questão é que esses três produtores executivos que dirigem o programa, que estão no comando de todas as pessoas, e criam a cultura e divulgam esse sentimento de bullying e ser mau. Eles sentem que todos que trabalham no The Ellen Show são sortudos por estarem ali. 'Então, se você tem um problema, você deveria ir embora, porque nós contrataremos outra pessoa porque todo mundo quer trabalhar aqui'".