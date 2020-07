Giovanna Ewbank sobre chegada de Zyan: "Sem dormir há uma semana"

View this post on Instagram

BOM DIA pra vc que dormiu a noite inteira...pq não foi meu caso, kkkkkkk! 😂 Mas o AMOR e nosso corpo são muito perfeitos mesmo neh, superam TUDO! 😴 Pq mesmo sem dormir direito há uma semana, estou tão feliz e tão realizada!!! Fico aqui ansiosa só esperando a hora pra dar de mama de novo 💗 OBRIGADA DEUS!!! #amor #semdormir #maede3