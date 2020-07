Khloé Kardashian diz que coparentalidade com Tristan a "surpreendeu"

Instagram

E sobre sua atual batalha contra enxaquecas, temos certeza de que a ajuda foi necessária.

Durante sua conversa exclusiva com Justin, Khloé discutiu sua parceria com a Nurtec ODT e sua campanha "Take Back Today". KoKo, que sofre de enxaqueca "desde a sexta série", falou sobre sua experiência com a pílula.

"Tantas pessoas sofrem de enxaquecas, a maioria mulheres, e elas realmente podem te deixar debilitada. É uma pílula oral dissolúvel. Algo que eu pude tomar que foi uma das poucas coisas que me ajudaram com enxaquecas, especialmente durante a quarentena".

Ela observou que um dos possíveis efeitos colaterais é a náusea. Você pode encontrar mais informações aqui.