Nego do Borel faz festa de aniversário com Anitta durante quarentena

Nego do Borel se envolveu em mais uma polêmica nas redes sociais. Depois das brigas públicas com os sogros, Nego do Borel confirmou que fez uma festa para seu aniversário em plena quarentena devido ao coronavírus.

Em vídeo, o cantor, que disse que vai processar os pais de Duda Reis, conta que fez uma celebração na sexta-feira, 10, passada, quando completou 28 anos.

Além disso, o evento, que, segundo ele, não formou aglomeração, contou com as presenças de Anitta e Eri Johnson.

"Na semana do meu aniversário eu sofri um acidente, na verdade, eu nasci de novo. Papai do Céu me abençoou e me livrou quando eu caí de moto. E, na mesma semana, eu estava fazendo aniversário", disse o artista.