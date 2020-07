Anitta fala da parceria com Cardi B e revela possível nome de novo álbum

A musa se preparava para fazer uma apresentação no Coachella, do qual acabou sendo adiado pela pandemia. No entanto, ela não deixou que isso atrasasse ainda mais os seus planos; tanto que lançou o clipe de Tócame, com ajuda de um drone, em parceria com Arcangel e De La Ghetto.

"Foi difícil chegar a essa ideia [de] como fazer um vídeo; um vídeo legal sem quebrar a quarentena, você sabe, mantendo distância. E nós tivemos essa ideia do drone, que é bem legal, e ele viaja por vários lugares do mundo. Eu adorei. O resultado foi incrível", relatou a brasileira.

Anitta observou que Arcangel e De La Ghetto "deram um toque especial à música e ao vídeo". "Adora explorar a minha sexualidade. Sou uma pessoa muito sexual e adoro explorar isso".