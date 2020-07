Bianca Andrade revela que fez as pazes com Rafa Kalimann

A paz reinou entre Bianca Andrade e Rafa Kalimann! Durante recente episódio do programa Boca a Boca, no YouTube, Bianca revelou que, após tantas brigas dentro e fora do BBB 20, finalmente se resolveu com Kalimann.

Em conversa com a cantora Clau, a empresária de produtos de beleza explicou que era "impossível" elas não se falarem após o reality show.

"Acho que é uma coisa que eu preciso falar, porque tenho certeza que você vai compartilhar da mesma opinião que eu... A Rafa Kalimann fez o programa comigo e, lá dentro, a gente teve umas tretas e aquela coisa toda, mas que a gente deixou dentro do programa", disse Boca Rosa.

"Do programa pra fora é vida que segue!", acrescentou ela. "O que a gente tem que levar do programa são as coisas boas. Quando a Rafa saiu, ela também falou a mesma coisa, que queria deixar tudo lá dentro, que poderíamos conversar. Só que a gente não tinha a oportunidade de conversar".