Os melhores momentos de Heather Morris e Naya Rivera, em Glee

Naya Rivera, que teve a morte confirmada nessa segunda-feira, 13, deixou um incrível legado. E entre seus grandes momentos em Glee, alguns deles foram vividos ao lado de sua amiga e companheira de série, Heather Morris.

Nesta quarta-feira, 15, Morris levou muitos fãs às lágrimas com seu tributo. Além de ter contado a última vez que esteve com Naya, ela ainda expressou todo seu amor através de fotos dos seus filhos com Josey Dorsey, herdeiro da estrela.

"A última vez que eu tive a chance de te ver pessoalmente, eu deixei laranjas do lado de fora de nossa casa para você pegar. Eu queria dizer oi pela janela, mas meu celular não tocou quando você ligou (que aliás, nunca toca, porr* de operadora), então, você e Josey deixaram duas suculentas em nossa porta como agradecimento. Eu plantei essas suculentas e olho para elas todos os dias e penso em você", escreveu a atriz.

Além de terem construído uma amizade, Naya e Heather ainda deram vida às personagens Santana e Brittany, respectivamente, em Glee, que foram de grande importância à comunidade LGBTQIA+ após assumirem romance na trama. Pensando nisso, decidimos reunir os momentos mais memoráveis das amigas em Glee. Assista abaixo: