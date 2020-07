Whindersson Nunes ironiza supostas conversas íntimas vazadas

Whindersson Nunes, que apagou as fotos com Luísa Sonza no Instagram, se pronunciou após polêmica. Nesta quinta-feira, 16, Whindersson postou áudio ironizando supostas conversas íntimas vazadas com Giovanna Previero.

O canal Lisa, Leve e Solta, da jornalista Lisa Gomes, teve acesso aos prints nos quais o humorista teria trocado mensagens carinhosas com a ex de Leo Stronda.

Tudo teve início após Giovanna ser surpreendida com mensagem de Nunes a elogiando. "Em meio a tantas mensagens, juro que me senti privilegiada. Por favor, não diga que foi curiosidade sua...", escreveu ela. Em resposta Whindersson disse: "Bom, eu fiquei curioso".